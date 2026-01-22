Jordan Mortgage Refinance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jordan Mortgage Refinance hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 JOD je Aktie generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,320 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Jahresumsatz wurden 24,16 JOD gegenüber 30,28 JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

