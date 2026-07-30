Jordan Mortgage Refinance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jordan Mortgage Refinance gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 JOD gegenüber 0,040 JOD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,19 Prozent zurück. Hier wurden 5,3 Millionen JOD gegenüber 5,7 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at