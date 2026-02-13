Jordan National Shipping Lines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jordan National Shipping Lines äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Jordan National Shipping Lines 0,060 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jordan National Shipping Lines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,0 Millionen JOD im Vergleich zu 5,4 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,340 JOD gegenüber 0,280 JOD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 23,94 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,97 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at