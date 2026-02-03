|
03.02.2026 06:31:28
Jordan Oil Shale Energy Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jordan Oil Shale Energy Company hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 JOD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 JOD. Im Vorjahr waren -0,020 JOD je Aktie erzielt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
