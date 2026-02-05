Jordan Phosphate Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jordan Phosphate Mines ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Phosphate Mines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 JOD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 355,4 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,8 Millionen JOD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,99 JOD gegenüber 1,52 JOD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Milliarden JOD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,21 Milliarden JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at