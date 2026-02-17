Jordan Poultry Processing Mark: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jordan Poultry Processing Mark hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Jordan Poultry Processing Mark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,2 Millionen JOD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,4 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 JOD. Im Vorjahr hatten -0,060 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 38,17 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 37,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,31 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at