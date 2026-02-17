17.02.2026 06:31:28

Jordan Telecommunications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jordan Telecommunications hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92,7 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,3 Millionen JOD in den Büchern standen.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,220 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 363,04 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 361,25 Millionen JOD im Vorjahr.

