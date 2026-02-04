Jordan Trade Facilities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jordan Trade Facilities hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 JOD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent auf 6,3 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,490 JOD. Im Vorjahr waren 0,460 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 24,85 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 21,29 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at