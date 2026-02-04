|
04.02.2026 06:31:28
Jordan Trade Facilities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jordan Trade Facilities hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 JOD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent auf 6,3 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,490 JOD. Im Vorjahr waren 0,460 JOD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 24,85 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 21,29 Millionen JOD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.