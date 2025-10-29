Jordan Vegetable Oil Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jordan Vegetable Oil Industries hat am 26.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,06 JOD gegenüber 0,070 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,6 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jordan Vegetable Oil Industries 1,6 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at