Jordan Vegetable Oil Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jordan Vegetable Oil Industries hat am 01.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 JOD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,8 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,4 Millionen JOD.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,290 JOD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Jordan Vegetable Oil Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,71 Millionen JOD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,87 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at