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29.10.2026 06:31:29
Jordanian Expatriates Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jordanian Expatriates Investment hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,08 JOD. Im letzten Jahr hatte Jordanian Expatriates Investment einen Gewinn von -0,010 JOD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 509,52 Prozent auf 1,3 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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