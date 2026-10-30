Jordanian Management Consulting Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jordanian Management Consulting Company präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,03 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,7 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 1,6 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at