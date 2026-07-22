Jordanian Realestate Company For Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jordanian Realestate Company For Development ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordanian Realestate Company For Development die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 JOD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 66,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jordanian Realestate Company For Development einen Umsatz von 0,5 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at