Jorudan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jorudan hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,88 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 731,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 639,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at