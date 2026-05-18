Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 BRL gegenüber 0,090 BRL im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip mit einem Umsatz von insgesamt 331,9 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 388,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 14,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at