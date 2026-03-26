Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip 0,120 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip im vergangenen Quartal 465,0 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip 648,6 Millionen BRL umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,23 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 2,44 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 18,54 Prozent auf 1,80 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip 2,21 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at