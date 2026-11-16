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16.11.2026 06:31:29
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 540,8 Millionen BRL – ein Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip 518,0 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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