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18.05.2026 06:31:29
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip : Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,52 Prozent auf 331,9 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 388,3 Millionen BRL gelegen.
Redaktion finanzen.at
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