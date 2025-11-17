Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip : So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,55 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 518,0 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 602,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at