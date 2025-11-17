Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,50 BRL. Im letzten Jahr hatte Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip einen Gewinn von 0,370 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 518,0 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 602,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at