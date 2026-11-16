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16.11.2026 06:31:29
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,19 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 BRL je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip mit einem Umsatz von insgesamt 540,8 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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