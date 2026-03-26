Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,43 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Josapar-Joaquim Oliveira SA-Particip 0,110 BRL je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 465,0 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 648,6 Millionen BRL gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,12 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 BRL je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,80 Milliarden BRL, gegenüber 2,21 Milliarden BRL im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18,54 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at