Josef Manner & Comp Aktie
WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209
05.03.2026 17:15:00
Josef Manner-Aktie: Süßwarenhersteller verlängert Vorstandsverträge
Brandls Vertrag läuft nun bis Ende 2027, jener Oudkerks bis Ende 2029. Das teilte Manner am Donnerstag nach einem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats des Wiener Süßwarenherstellers mit.
phs
Bildquelle: Josef Manner & Comp AG
