Josef Manner & Comp Aktie

Josef Manner & Comp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Management 05.03.2026 17:15:00

Josef Manner-Aktie: Süßwarenhersteller verlängert Vorstandsverträge

Josef Manner-Aktie: Süßwarenhersteller verlängert Vorstandsverträge

Bei der Josef Manner & Comp. AG sind die Vorstandsverträge von Verkaufs- und Marketingvorständin Sabine Brandl und Finanzchef Scipio Oudkerk verlängert worden.

Brandls Vertrag läuft nun bis Ende 2027, jener Oudkerks bis Ende 2029. Das teilte Manner am Donnerstag nach einem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats des Wiener Süßwarenherstellers mit.

phs

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ZUMTOBEL-Aktie tiefer: Schwächere Nachfrage drückt Umsatz und Gewinn
Manner-Aktie in Rot: Deutlicher Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2025 möglich
Manner-Aktie gewinnt: COO Gratzer verlässt den Konzern frühzeitig

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

Nachrichten zu Josef Manner & Comp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Josef Manner & Comp AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Josef Manner & Comp AG 102,00 -1,92% Josef Manner & Comp AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen