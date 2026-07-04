Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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04.07.2026 06:00:21
Joseph Joseph co-founder: ‘We built the company from a glass chopping board’
Richard Joseph on the homeware brand he started with his twin brotherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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