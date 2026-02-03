The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie

The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 14:59:22

Josh D’Amaro Named Next Chief Executive Officer of The Walt Disney Company

BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) Board of Directors announced today that, in a unanimous vote held on Monday, it elected Disney Experiences Chairman Josh D’Amaro to become Chief Executive Officer of The Walt Disney Company, effective at the upcoming Annual Meeting on March 18, 2026, when he will succeed longtime Disney CEO Robert A. Iger. The Board also intends to appoint D’Amaro as a director immediately following that meeting. As head of the company’s largWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S 12,16 3,31% The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
Walt Disney 91,01 2,96% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen