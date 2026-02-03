The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
|
03.02.2026 14:59:22
Josh D’Amaro Named Next Chief Executive Officer of The Walt Disney Company
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) Board of Directors announced today that, in a unanimous vote held on Monday, it elected Disney Experiences Chairman Josh D'Amaro to become Chief Executive Officer of The Walt Disney Company, effective at the upcoming Annual Meeting on March 18, 2026, when he will succeed longtime Disney CEO Robert A. Iger. The Board also intends to appoint D'Amaro as a director immediately following that meeting.
Analysen zu The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
|12,16
|3,31%
|Walt Disney
|91,01
|2,96%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
