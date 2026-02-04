Joshin Denki hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Joshin Denki hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,74 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent auf 114,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at