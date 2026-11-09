Joshin Denki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Joshin Denki veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 77,12 JPY, nach 53,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Joshin Denki 114,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at