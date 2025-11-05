Joshin Denki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Joshin Denki hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Joshin Denki ein EPS von 66,38 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 110,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at