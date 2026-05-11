Joshin Denki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Joshin Denki hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 18,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Joshin Denki noch ein Gewinn pro Aktie von 39,06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 111,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 126,81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Joshin Denki 131,13 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 436,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 403,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at