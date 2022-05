Jost Lammer wird neuer Präsident des Luftverkehrsverband BDL

BERLIN (Dow Jones)--Jost Lammers ist einstimmig zum neuen Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Peter Gerber an, dessen Amtszeit als BDL-Präsident turnusgemäß am 31. Mai endet. Lammers, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH ist, sieht die Luftverkehrsbranche aktuell im Aufbruch, fordert aber Änderungen in der europäischen Klimapolitik.

Als seine größte Herausforderung für die kommenden Monate hat Lammers die erfolgreiche Neuaufstellung der Klimapolitik der Europäischen Union mit dem Reformpaket Fit for 55 identifiziert. "Der Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe der Luftverkehrswirtschaft in den kommenden Jahren. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die Instrumente wettbewerbsneutral auszugestalten", erklärte Lammers.

Die von der EU vorgeschlagenen Maßnahmen im Fit for 55-Paket seien nicht mit einem hinreichenden Carbon-Leakage-Schutz versehen und drohen deshalb das klimapolitische Ziel zu verfehlen. "Sie schaden europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen im Wettbewerb und führen zu einer reinen Verlagerung von Verkehr und Emissionen zu Wettbewerbern aus Drittstaaten. Hier muss dringend nachgesteuert werden", sagte Lammers.

