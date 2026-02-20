JOST Werke-Aktie klettert wieder Richtung Rekord

Die Aktien von JOST Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen.

Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers via XETRA zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.

Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.

JOST Werke-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDAX.

