Auf Kurs 20.02.2026 10:11:39

JOST Werke-Aktie klettert wieder Richtung Rekord

JOST Werke-Aktie klettert wieder Richtung Rekord

Die Aktien von JOST Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen.

Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers via XETRA zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.

Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.

JOST Werke-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDAX.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

JOST Werke-Aktie steigt kräftig: Hyva-Übernahme schiebt Umsatz weiterhin an

Bildquelle: JOST Werke

07:18 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.01.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 JOST Werke Buy Warburg Research
13.01.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
