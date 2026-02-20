JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Auf Kurs
|
20.02.2026 10:11:39
JOST Werke-Aktie klettert wieder Richtung Rekord
Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers via XETRA zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.
Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.
JOST Werke-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDAX.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: JOST Werke
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|66,30
|3,11%