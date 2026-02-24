JOST Werke-Aktie sackt ab: Kapitalerhöhung

Es sei eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage geplant, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Das Grundkapital werde um bis zu zehn Prozent erhöht. Dabei sei die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien geplant. Die Papiere sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden. Der Nettoerlös soll laut JOST Werke die finanzielle Flexibilität des Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie "Ambition 2030" weitere wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um acht Prozent ab.

JOST sehe attraktive Opportunitäten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die globale Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter.

JOST Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung

Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag die Aktien der JOST nachbörslich stark unter Druck gesetzt. Auf der Plattform Tradegate verloren sie zunächst bis zu 8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Zuletzt wechselten sie dann mit 62 Euro den Besitzer, was 5,2 Prozent unter dem offiziellen Handel war. Dieser hatte auf Xetra mit 65,40 Euro schon mit einem Minus von 0,8 Prozent geendet. In den Tagen zuvor hatten die Papiere mit 67,80 Euro ein Rekordhoch verbucht.

Diesen Zeitpunkt nutzt das Unternehmen nun, um sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für das Strategieprogramm "Ambition 2030" zu beschaffen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien auf bis zu zehn Prozent erhöht werden. Die neuen Anteile sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden.

