JOST WERKE-Aktie schwächer: Warburg Research hat Kursziel für Jost Werke angehoben

Das solide erste Quartal des Lkw- und Trailer-Zulieferers untermauere den Jahresausblick, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lkw- und Trailermärkte befänden sich 2023 in einer robusten Verfassung.

Im XETRA-Handel notiert die JOST Werke-Aktie zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 50,00 Euro.

