JOST Werke präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JOST Werke hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JOST Werke noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 373,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at