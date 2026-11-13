JOST Werke: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JOST Werke hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 426,3 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JOST Werke 383,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at