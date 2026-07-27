SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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27.07.2026 16:09:00
Joule läuft, die Compliance nicht: Was SAP-Kunden jetzt tun müssen
Mit dem Digital Omnibus wurden einige KI-Pflichten verschoben – aber längst nicht alle. Wir klären, was Nutzer von SAPs Joule sofort anpacken müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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