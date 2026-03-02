02.03.2026 06:31:29

JoulWatt Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JoulWatt Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

JoulWatt Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JoulWatt Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 716,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 487,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,600 CNY gegenüber -1,350 CNY im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,66 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,68 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,480 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,69 Milliarden CNY taxiert.

