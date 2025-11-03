JoulWatt Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JoulWatt Technology A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JoulWatt Technology A ein EPS von -0,380 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 755,1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 71,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 441,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at