Journey Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Journey Energy präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Journey Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 41,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,390 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,080 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 171,65 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 166,61 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at