Journey Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Journey Energy hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at