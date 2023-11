Journey Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Journey Energy ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Journey Energy die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,110 CAD gegenüber 0,260 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 57,3 Millionen CAD gegenüber 54,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at