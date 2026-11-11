Journey Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Journey Energy hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,78 Prozent auf 50,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at