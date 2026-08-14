Journey Medical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Journey Medical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,32 Prozent auf 18,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at