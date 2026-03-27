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27.03.2026 06:31:29
Journey Medical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Journey Medical hat sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Journey Medical mit einem Umsatz von insgesamt 16,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,06 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,470 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,720 USD erwirtschaftet worden.
Journey Medical hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 61,86 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 56,13 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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