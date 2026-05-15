Journey Medical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Journey Medical hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Journey Medical ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Journey Medical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at