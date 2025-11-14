Journey Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Journey Medical hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at