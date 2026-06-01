Joy Realty veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Joy Realty hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,47 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,63 INR je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,050 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Joy Realty ein EPS von 1,88 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at