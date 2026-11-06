Joy Realty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Joy Realty hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Joy Realty ein EPS von -0,200 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at