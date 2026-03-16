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Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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16.03.2026 12:04:25

Joybuy in Deutschland: China-Gigant JD.com startet Frontalangriff auf Amazon

Mit dem Start seiner Online-Plattform Joybuy in Deutschland bläst der chinesische Handelsriese JD.com zur Jagd auf Amazon. Das Versprechen: Lieferungen noch am selben Tag dank massiver Investitionen in die Logistik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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