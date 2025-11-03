JOYFUL HONDA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JOYFUL HONDA hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,41 JPY, nach 35,87 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,25 Milliarden JPY umgesetzt.

